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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭11/300

烏克蘭代表團搭直升機 準備與俄羅斯第2輪談判

2022/3/3 21:45（3/3 21:54 更新）
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（中央社基輔3日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭第8天，一名烏克蘭代表團成員今天在推特發文表示，代表團已搭上直升機，準備與俄國展開第2輪停火談判。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特發文說，「出發前往與俄羅斯聯邦展開談判，已經搭上直升機。」他張貼自己與國會議員阿拉哈米亞（David Arakhamia）身穿軍服的合照，背景似乎是直升機機艙。

阿拉哈米亞在臉書發文表示，烏克蘭希望與俄方談判建立人道走廊。他在格林威治時間3日中午12時（台北時間晚間8時）發文表示，「我們將在2小時內展開談判」。

俄羅斯代表團由蒲亭的幕僚梅丁思基（Vladimir Medinsky）率領，表示提案將涉及「軍事技術、國際人道主義與政治議題」。

根據白俄羅斯與俄羅斯，談判將在白俄羅斯的布勒斯特市（Brest）區域舉行，靠近白俄與波蘭邊境。

俄烏這週稍早曾經舉行第一輪談判，但無結論。（譯者：戴雅真）1110303

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