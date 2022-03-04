傳北京要俄冬奧後再打烏 美籲勿站歷史錯誤一方

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（中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電）紐約時報報導，中國2月初曾要求俄羅斯不要在北京冬奧結束前攻打烏克蘭。美國國務院今天雖不願直接證實，但強調支持俄國總統蒲亭的國家，勢必是站在歷史錯誤的一方。

紐約時報（New York Times）2日報導，西方情治報告顯示，中國高階官員2月初曾告訴俄羅斯高階官員，不要在北京冬奧結束前攻打烏克蘭。中國外交部發言人汪文斌3日斥責報導「純屬虛假信息」。

美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）今天在媒體簡報會上被問及紐時報導時，既未證實也未否認。但她強調，支持蒲亭（Vladimir Putin）的國家，勢必會發現自己是站在歷史錯誤的一方。

波特表示，在這場未受挑釁、預謀且非法的戰爭中，全世界都在看哪些國家為烏克蘭挺身而出，支持自由、領土完整或主權等基本原則，又有哪些國家支持俄羅斯。她引述美國總統拜登（Joe Biden）說，現在是世界領袖公開反對侵略他國的總統、與烏克蘭人民站在一起的時候。

波特說，這場戰爭是對烏克蘭國家主權、領土完整性的公然攻擊，「這些是中國宣稱自己尊重的原則」。她喊話表示，現在不是躲起來或靜觀其變的時候，現在發生什麼事已經一目瞭然。（編輯：郭中翰）1110304