更多編輯台推薦新聞：
影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展
國際

影片／烏克蘭網球明星返國參戰 盼國家永遠存在有更好發展

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭56/300

傳北京要俄冬奧後再打烏 美籲勿站歷史錯誤一方

2022/3/4 07:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電）紐約時報報導，中國2月初曾要求俄羅斯不要在北京冬奧結束前攻打烏克蘭。美國國務院今天雖不願直接證實，但強調支持俄國總統蒲亭的國家，勢必是站在歷史錯誤的一方。

紐約時報（New York Times）2日報導，西方情治報告顯示，中國高階官員2月初曾告訴俄羅斯高階官員，不要在北京冬奧結束前攻打烏克蘭。中國外交部發言人汪文斌3日斥責報導「純屬虛假信息」。

美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）今天在媒體簡報會上被問及紐時報導時，既未證實也未否認。但她強調，支持蒲亭（Vladimir Putin）的國家，勢必會發現自己是站在歷史錯誤的一方。

波特表示，在這場未受挑釁、預謀且非法的戰爭中，全世界都在看哪些國家為烏克蘭挺身而出，支持自由、領土完整或主權等基本原則，又有哪些國家支持俄羅斯。她引述美國總統拜登（Joe Biden）說，現在是世界領袖公開反對侵略他國的總統、與烏克蘭人民站在一起的時候。

波特說，這場戰爭是對烏克蘭國家主權、領土完整性的公然攻擊，「這些是中國宣稱自己尊重的原則」。她喊話表示，現在不是躲起來或靜觀其變的時候，現在發生什麼事已經一目瞭然。（編輯：郭中翰）1110304

延伸閱讀
不只加拿大 多國駐北京使館紛掛烏克蘭國旗相挺烏克蘭民眾上網查資料 自製反戰車拒馬對抗俄羅斯俄官媒打造平行世界 獨立媒體無畏打壓傳遞真相
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀