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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭19/300

烏克蘭核電廠遭俄砲擊 火勢已撲滅未發現輻射洩漏

2022/3/4 16:47（3/4 16:59 更新）
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（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭當局今天表示，遭俄羅斯砲擊起火的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，火勢已經撲滅，且並未發現任何輻射洩漏。該處地點現已被俄軍控制。

俄、烏兩國部隊在這座歐洲最大的核電廠附近爆發戰鬥並引發火警，全球各國領導人擔憂可能發生大災難。

當地軍事當局發布聲明稱，位在安赫德鎮（Energodar）的札波羅熱核電廠1號反應爐的隔間受損，但不影響發電裝置的安全。操作人員正在確保其安全無虞。目前暫未傳出傷亡。 烏克蘭官員稱，當地輻射劑量並未達到危險水準。

稍早，核電廠發言人塔茲（Andrei Tuz）告訴烏克蘭電視台，砲彈直接落在電廠，造成6個反應爐之一起火。 他說，那座反應爐正在翻新，沒在運行，但裡面有核燃料。

札波羅熱核電廠位在烏克蘭南部聶伯河（Dnieper）草原上，距離1986年發生核災的車諾比（Chernobyl）以南約525公里。（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1110304

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