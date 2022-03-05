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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭25/300

三星電子響應制裁 暫停向俄羅斯出貨

2022/3/5 16:49
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（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國三星電子公司今天宣布，基於「地緣政治演變」，已暫停出貨到俄羅斯。全球大型科技企業考量到俄國入侵烏克蘭，紛紛與俄國劃清界線，包括美國蘋果公司（Apple）。

三星電子（Samsung Electronics）是全球最大記憶體晶片製造商，也是俄羅斯境內銷量首屈一指的智慧型手機品牌。

根據彭博（Bloomberg News）數據，三星的智慧型手機在俄羅斯市占率達三成出頭，當地業績約占三星全球手機市場總營收的4%。

另外，韓亞金融投資公司（Hana Financial Investment）報告顯示，三星在俄羅斯的半導體銷售額僅占不到0.1%利潤。

法新社報導，三星在聲明中表示：「基於當前地緣政治演變，已暫停出貨至俄羅斯。我們持續密切關注此一複雜情勢，以決定下一步行動。」

三星還宣布捐出600萬美元，以「積極支持人道援助工作」及當地難民，其中包括100萬美元的消費性電子產品和員工自發捐款。

俄羅斯於2月24日進攻烏克蘭後，西方國家政府、全球運動組織和大型企業相繼斷絕與俄國往來，並施以懲罰性制裁。

蘋果公司3月1日宣布暫停在俄羅斯所有商品的銷售，Apple Pay等服務已受限，俄國國營媒體「今日俄羅斯」（RT）和「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik）的新聞應用程式（App）也無法在俄國以外地區下載。（譯者：曾依璇/核稿：徐崇哲）1110305

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