飛彈擊毀俄裝甲車 烏克蘭士兵感謝英國提供武器

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（中央社烏克蘭伊爾平12日綜合外電報導）一名只提供名字是維克托（Viktor）的烏克蘭士兵，今天向媒體秀出一輛由英國反戰車飛彈所擊毀的俄羅斯裝甲車，說他已嗅到勝利氛圍，相信遲早會將俄軍趕回去。

法新社報導，俄羅斯挺進烏國首都基輔（Kyiv）西郊的行動停滯不前，在戰事稍歇之際，維克托展示他的新一代輕型反戰車武器（NLAW）反戰車飛彈系統，以及一頂沾了血跡的俄軍頭盔。

維克托走向一部扭曲的裝甲車殘骸，他說：「這就是漂亮的飛彈系統所射下的…要大大感謝英國夥伴們的協助。」

英國政府表示已經運送了3615個新一代輕型反戰車武器給烏克蘭部隊，用以對抗俄國入侵，這是基輔所擁有的最先進系統之一。

俄國裝甲部隊挺進基輔和其他烏克蘭城市時，經常遭到這些飛彈及北大西洋公約組織（NATO）強權所提供的飛彈襲擊而淪為砲灰。

距離被毀俄國裝甲車不遠處，維克托向法新社展示一件軍裝外套，他說，這是一名逃跑的戰車駕駛遺棄的。

稍早，維克托在一具穿著俄國軍服的遺體旁，舉起一頂沾著血跡的頭盔秀給媒體看；這具屍體臉部朝下倒臥在伊爾平（Irpin）一處林區；此地是基輔市郊一個通勤小鎮。

有鑒於許多人在試圖逃離前線砲火時喪生，烏克蘭當局正在撤離伊爾平與鄰鎮布查（Bucha）的居民。

但俄軍並未完全包圍首都基輔，並有幾個裝甲部隊嚴重損毀，導致進攻行動喪失了動力。

維克托說：「目前由烏克蘭武裝部隊（Armed Forces of Ukraine）掌控城市的大部分地區。」

他表示，俄國部隊「目前四散在基輔各處，躲在住宅區裡，破壞他們自己的機械配備」。

維克托聲稱：「或早或晚，我個人認為不久將來，我們將把俄軍踢出邊境。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110313