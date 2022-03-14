俄烏新一輪談判 雙方會前均釋樂觀信號

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（中央社烏克蘭利維夫14日綜合外電報導）俄羅斯入侵的軍隊仍持續在烏克蘭各地發動攻勢，但俄烏仍準備於今天展開新一輪談判，且雙方於會前都釋出樂觀氛圍，俄方已不排除兩國總統會談的可能。

法新社報導，目前俄軍前鋒已逼近烏國首都基輔，且持續對遭包圍的東南部港市馬立波（Mariupol）猛轟；據當地官員表示，馬立波當地已近2200人喪生。

烏克蘭總統顧問與克里姆林宮發言人兩方面都表示，俄烏雙方代表14日將透過視訊談判。據烏方代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）的說法，談判將於格林威治時間14日8時20分（台北時間14日下午4時20分）登場。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稍早時說：「在這場步履蹣跚且困難的談判裡，我們的目標依然是達成和平與安全的必要成果。」

他除說俄烏間每天都有保持聯繫，也說「目標是竭盡所能促成兩國總統會面，這肯定也是人們翹首以盼的事」。

俄方高層談判代表斯魯茨基（Leonid Slutsky）昨天接受「今日俄羅斯」（RT）的電視訪問時也說，他們有看到明顯進展。

「紐約時報」指出，俄烏官員都對今天的談判能有所進展釋出樂觀信號。

烏克蘭總統顧問兼談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）昨天受訪時說，俄方已更能理解烏方立場；克里姆林宮方面也表示，已不排除總統蒲亭與澤倫斯基會面的可能性。（譯者：陳亦偉）1110314