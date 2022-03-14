澳洲擴大制裁俄羅斯 歐盟要凍結切爾西老闆資產

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（中央社雪梨/布魯塞爾14日綜合外電報導）澳洲為懲罰俄羅斯侵略烏克蘭，今天再將33名俄國寡頭和商人列入制裁名單，包括英超足球隊切爾西的老闆阿布拉莫維奇。消息人士說，歐盟也要凍結阿布拉莫維奇的資產。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）表示，澳洲支持美國、英國、加拿大、歐洲聯盟（EU）和紐西蘭的行動，對重要的俄羅斯人士實施制裁。新對象除了切爾西（Chelsea）老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich），還有俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）執行長米勒（Alexey Miller）。

潘恩說：「許多這些寡頭，幫助或直接受益於克里姆林宮自2014年在烏克蘭從事的非法且站不住腳的行動。而有些制裁也涵蓋他們的家人。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，澳洲已對一些俄國政治人物和寡頭祭出制裁，包括總統蒲亭（Vladimir Putin）、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和國會議員。

另有2名外交消息人士今天告訴路透社，歐盟最高層外交官已同意，將阿布拉莫維奇加入制裁的俄羅斯富豪名單，措施將在歐盟公報公布後生效。

其中一名消息人士說，這項決定是在昨天一場會議做出；而歐盟各國代表將在今天開會通過這項措施，以及對俄羅斯的新一系列經濟制裁。

西方為迫使蒲亭停止侵略烏克蘭，已制裁俄國富豪、凍結俄國國家資產及切斷俄國大部分產業與全球經濟關聯。

歐盟準備對俄羅斯祭出的第4波制裁，將包括禁止豪華車等奢侈品進口到俄國，以及禁止採購俄國鋼品和鐵製品。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1110314