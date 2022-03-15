馬立波當局：2000輛車已撤離 尚有20萬人待疏散

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烏克蘭港市馬立波15日表示，約2000部民用車輛已沿著人道主義疏散路線撤離當地，不過當地有20萬人仍待緊急疏散。圖為馬立波一名婦女在毀損的消防車旁，用毯子包住自己。（美聯社）

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（中央社基輔15日綜合外電報導）遭俄羅斯軍隊圍困逾2週的烏克蘭東南部港市馬立波當局今天表示，約2000部民用車輛已經沿著人道主義疏散路線撤離當地，不過當地仍有多達20萬人仍待緊急疏散。

法新社報導，馬立波（Mariupol）市議會在Telegram上發文宣布，「截至當地時間14時，已有2000台車輛離開馬立波」，目前還有2000部車正排隊等待撤離。

與此同時，路透社報導，俄羅斯軍隊14日允許馬立波的首批難民離開之後，烏國當局今天計劃再度嘗試向當地居民提供援助物資。

紅十字國際委員會（ICRC）發言人華森（Ewan Watson）今天警告，俄軍砲轟下受困馬立波的民眾「完全孤立無援，現在基本上已經快要窒息而死。」

俄軍14日同意建立一個「人道走廊」，並讓首個平民疏散車隊離開。據馬立波市議會，截至今天上午，約有300名平民搭乘160輛車抵達距離馬立波約225公里的札波羅熱（Zaporizhzhia）。

據烏國官方統計，目前馬立波還有至少20萬人需要緊急疏散。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1110315