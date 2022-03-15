更多編輯台推薦新聞：
巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價
國際

巴黎街頭高掛烏克蘭女孩畫像 提醒世人戰爭代價

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難
國際

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭5/300

馬立波當局：2000輛車已撤離 尚有20萬人待疏散

2022/3/15 22:15（3/15 22:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭港市馬立波15日表示，約2000部民用車輛已沿著人道主義疏散路線撤離當地，不過當地有20萬人仍待緊急疏散。圖為馬立波一名婦女在毀損的消防車旁，用毯子包住自己。（美聯社）
烏克蘭港市馬立波15日表示，約2000部民用車輛已沿著人道主義疏散路線撤離當地，不過當地有20萬人仍待緊急疏散。圖為馬立波一名婦女在毀損的消防車旁，用毯子包住自己。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔15日綜合外電報導）遭俄羅斯軍隊圍困逾2週的烏克蘭東南部港市馬立波當局今天表示，約2000部民用車輛已經沿著人道主義疏散路線撤離當地，不過當地仍有多達20萬人仍待緊急疏散。

法新社報導，馬立波（Mariupol）市議會在Telegram上發文宣布，「截至當地時間14時，已有2000台車輛離開馬立波」，目前還有2000部車正排隊等待撤離。

與此同時，路透社報導，俄羅斯軍隊14日允許馬立波的首批難民離開之後，烏國當局今天計劃再度嘗試向當地居民提供援助物資。

紅十字國際委員會（ICRC）發言人華森（Ewan Watson）今天警告，俄軍砲轟下受困馬立波的民眾「完全孤立無援，現在基本上已經快要窒息而死。」

俄軍14日同意建立一個「人道走廊」，並讓首個平民疏散車隊離開。據馬立波市議會，截至今天上午，約有300名平民搭乘160輛車抵達距離馬立波約225公里的札波羅熱（Zaporizhzhia）。

據烏國官方統計，目前馬立波還有至少20萬人需要緊急疏散。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1110315

延伸閱讀
俄羅斯違背停火空襲烏克蘭婦產科醫院 一孕婦連同胎兒不治烏克蘭戰火悲歌 防空洞數十名代孕嬰兒等不到親生父母烏克蘭總統顧問：戰事可能在俄羅斯5月耗盡資源後結束俄羅斯控集束彈藥攻擊烏東釀23死 基輔否認
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀