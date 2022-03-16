烏克蘭外交官：德前總理施洛德調停俄烏衝突失敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林16日專電）烏克蘭外交官證實，德國前總理施若德斡旋俄羅斯和烏克蘭衝突的努力以失敗告終。

德國前總理施洛德（Gerhard Schröder）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）私交良好，2005年卸任後轉任國營的俄羅斯石油公司（Rosneft），由政轉商成為俄羅斯利益的代言人，在深受俄國威脅的中東歐各國尤其受到批評。

施洛德沒有事先告知德國政府，10日到莫斯科與蒲亭私下會晤，試圖斡旋俄羅斯和烏克蘭的衝突，結果讓外界感到好奇。

烏克蘭駐德大使麥尼克（Andriy Melnyk）今天證實蒲亭沒有改變立場，施洛德調停失敗，「對烏克蘭來說，施洛德繼續去談沒有意義」。

麥尼克接受「德新社」（DPA）訪問時強調，這次斡旋是由施洛德主動進行，並非出自烏克蘭的請求，烏克蘭原本有所期待，可惜浪費了一次機會。

俄軍2月24日入侵烏克蘭以來，施洛德因為不願表態反對戰爭，也拒絕辭掉在俄國公司的職位，在德國社會逐漸被孤立。

他曾長年擔任黨主席的社會民主黨（SPD）醞釀要開除他的黨籍，德國足球甲級聯賽勁旅多特蒙德（Borussia Dortmund）等與他生涯關係密切的組織也紛紛取消他榮譽會員的資格。

施洛德上週動用與蒲亭的私交調解俄烏衝突，被輿論視為是他企圖挽回個人聲望的努力。（編輯：林治平）1110316