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日本福島外海地震規模7.3 最大震度6強、發海嘯警報[影]

2022/3/16 22:51（3/16 23:40 更新）
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圖為福島住家內的電器、家具因地震散落一地。（共同社）
圖為福島住家內的電器、家具因地震散落一地。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本東北地區今晚觀測到規模7.3強震，最大震度6強。日本氣象廳對宮城縣、福島縣發布海嘯警報。

日本時間晚上11時36分（台灣時間10時36分），日本東北地區觀測到規模7.3強震，震央在福島縣外海，地震深度60公里。觀測到最大震度6強的地區有宮城縣的登米市與藏王町、福島縣的相馬市、南相馬市、國見町。

日本氣象廳對宮城縣、福島縣發布海嘯警報，第一波海嘯估計約11時50分抵達，海嘯高度預估約1公尺高。地震發生時，人在東京也感受到強烈搖晃。（編輯：高照芬）1110316

影片來源：TBS NEWS
圖為福島便利商店商品因地震散落在地上。（共同社）
圖為福島便利商店商品因地震散落在地上。（共同社）
圖為共同社仙台分社文件因地震而散落。（共同社）
圖為共同社仙台分社文件因地震而散落。（共同社）
圖為福島郡山市民宅內家具因地震倒塌。（共同社）
圖為福島郡山市民宅內家具因地震倒塌。（共同社）
日本福島外海16日晚間觀測到規模7.3地震。（圖取自日本氣象廳網頁jma.go.jp）
日本福島外海16日晚間觀測到規模7.3地震。（圖取自日本氣象廳網頁jma.go.jp）

▼日本一個災害速報帳號「特務機關NERV」推特上傳在宮城石卷車站前設置的氣象攝影機影片。

日本新聞網直播提醒民眾留意海嘯警報。影片來源：日テレNEWS
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