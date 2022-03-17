COVID-19全球最新情報 3/17

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越南過去2個多星期以來，每天都新增10多萬人確診。圖為河內一處市場民眾戴口罩採買。（中央社檔案照片）

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（中央社台北17日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，印度擴大疫苗施打對象，12-14歲青少年開始接種；韓國單日確診破40萬，政府估一週後可恢復日常。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間17日上午7時，全球至少605萬6977人感染COVID-19病逝，至少4億6262萬1573人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

疫情指揮中心公布，16日新增90例確定病例，有3例本土病例，其中2例與米迪幼兒園有關、1例是聯邦銀行舊案；87例境外移入（47例為航班落地採檢陽性），無死亡病例。

● 中國

中國新一波疫情仍持續蔓延，根據中國國家衛生健康委員會發布，15日新增本土確診病例1860例，其中吉林省占1456例。吉林的病例數目雖較前一天降低，但仍居高不下。

據中國衛健委官網發布，15日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1952例。其中境外輸入病例92例，本土病例1860例。

中國疫情狂燒，中國國家衛健委修訂診療方案，輕型病例不需入院而集中隔離，並放寬出院標準。有陸媒直指這是中國疫情以來首度調整防疫政策。北京醫療專家表示，新方案可減輕醫療機構壓力。

● 香港

香港16日新增陽性病例2萬9272例，又有279人染疫死亡，累計已有4847人離世，超越中國染疫死亡數，根據中國國家衛健委通報，截至3月15日，中國大陸31個省市區累計報告染疫死亡人數為4636人。

香港第5波疫情在短短兩個多月內導致數千人死亡，棺木供應不及，當局已要求中國從水路加強運送棺木來港。

● 日本

為因應Omicron變異株疫情，日本政府從一月初實施「防止蔓延等重點措施」至今已兩個多月，面對疫情趨緩，預計如期在3月21日全數解封。

日本讀賣新聞報導，日本政府已確定如期在3月21日解除18都道府縣「防止蔓延等重點措施」政策方針，意謂著從3月21日之後，日本境內防疫限制將全數解封。

● 韓國

韓國近期單日確診數持續創高，截至16日凌晨零時首次突破40萬大關，不過當局預估約一週後就會逐漸穩定，可重新展開恢復日常計畫。

截至16日凌晨零時，韓國新增40萬741例確診，重症患者也創下1244例新高，病歿案例則新增164例。當局指出，雖然40萬例超過原先預估範圍，但綜觀近一週平均34.5萬例，仍在預估值內。

● 越南

越南重新迎接國際旅客，越南衛生部發布公文表示，入境旅客須持有陰性篩檢證明。值得注意的是，公文中並未提到旅客須完整接種疫苗以及入境後須隔離的規定。

越南有約9800萬人口，截至目前有超過655萬人確診、逾4萬人染疫病亡。過去2個多星期以來，不包括校正回歸病例在內，每天都新增10多萬人確診。

● 印度

印度重啟公私立學校之際，16日開始為12至14歲的青少年施打疫苗。印度政府估計符合資格青少年人數達5000萬，將為他們施打本土藥廠Biological E研製的Corbevax疫苗，此疫苗已取得青少年接種緊急使用授權。

印度衛生部16日通報新增2876人染疫，累計確診病例達4299萬8938例，現有病例降至3萬2811例，死亡總數則來到51萬6072例。

※ 大洋洲

● 紐西蘭

紐西蘭總理阿爾登16日說，由於防疫措施領先全球，紐國成為「令人安心的造訪處」，紐國將提前解除嚴格的邊境管制。5月起，與紐國有免簽協議的台灣等地旅客將可入境。

阿爾登（Jacinda Ardern）告訴記者：「我們準備再度迎接全世界。」

※ 美洲

● 美國

美國白宮15日表示，副總統賀錦麗（Kamala Harris）丈夫任德龍（Doug Emhoff）的COVID-19篩檢結果呈陽性，但賀錦麗為陰性，將繼續接受採檢。

任德龍被檢出病毒陽性反應後，賀錦麗取消了原定出席白宮一場慶祝「女性歷史月」（Women's History Month）的活動。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國夥伴BioNTech SE（BNT）15日向美國衛生監管單位提出緊急授權申請，為65歲及以上民眾注射第2劑加強針。

路透社報導，輝瑞、BNT向美國食品暨藥物管理局（USFDA）提出的申請文件包含在以色列蒐集的數據。以色列授權對多數18歲以上人口施打第2劑加強針。（編輯：林沂鋒/核稿：林治平）1110317