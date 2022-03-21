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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭7/300

烏克蘭總統批照常做生意 雀巢否認在俄賺錢

2022/3/21 10:43（3/21 11:00 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基指控瑞士食品業巨擘雀巢照常在俄羅斯做生意。（圖取自facebook.com/NestleCareers）
烏克蘭總統澤倫斯基指控瑞士食品業巨擘雀巢照常在俄羅斯做生意。（圖取自facebook.com/NestleCareers）
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（中央社日內瓦20日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控瑞士食品業巨擘雀巢（Nestle）照常在俄羅斯做生意，雀巢今天堅稱在俄羅斯已沒有任何獲利。

法新社報導，澤倫斯基昨天透過視訊對聚集在伯恩（Bern）瑞士國會外頭的集會群眾發表演說時，敦促瑞士企業停止在俄羅斯做生意，並譴責在烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）遭圍困之際、在俄羅斯境內生意照舊的那些企業。

他特別點名雀巢公司，以及雀巢的口號「優質食品，美好生活」（good food, good life）。

他說：「即使在我們的小孩陸續喪命以及我們的城市持續被摧毀，且馬立波的人民在砲轟下，沒食物、沒水也沒電，在俄羅斯境內生意卻照常。」

然而，雀巢發言人表示，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，雀巢許多在俄羅斯的活動就已逐步停擺。

發言人告訴法新社：「我們已大大減少在俄羅斯的活動。除了極其重要的產品外，我們已暫停所有進出口。我們已中止在當地的所有投資，並停止了所有宣傳活動。」

「我們在俄羅斯剩餘業務中沒有任何獲利。我們和其他食品業公司一樣，向民眾提供基本食品，這不代表我們就是像以前一樣繼續我們的活動。」

雀巢11日曾宣布暫停將部分產品送至俄羅斯，包括咖啡品牌Nespresso產品。不過，嬰兒食品和穀類食品等部分必需品除外。

發言人說：「我們在烏克蘭及其鄰國盡一切可能協助緩解這場人道主義災難。我們在烏克蘭的同仁正盡其所能協助民眾獲取捐贈的食品。」

「我們是極少數仍在烏克蘭活動的食品公司之一，我們還在哈爾科夫（Kharkiv）分發食物。」（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110321

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