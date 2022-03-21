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白宮高官將會石油銀行等產業領袖 討論俄侵烏議題

2022/3/21 23:19
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）一名白宮官員透露，拜登政府高層官員今天將在白宮與美國石油、銀行等產業的一些大企業執行長會面，討論俄羅斯侵略烏克蘭相關議題；其中包括埃克森美孚和美國銀行等公司。

這名官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），這場檯面下的簡報會由美國國家經濟會議（National Economic Council）和國家安全會議（National Security Council）主辦，主講人包括美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和一些其他高階官員。

烏克蘭戰爭及西方對俄羅斯祭出的制裁措施，正對全球經濟投下陰影。包括糧食、能源和其他一些大宗商品，都受到供應中斷的衝擊，這恐怕會造成居於40年高點的通貨膨脹進一步惡化。

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這名白宮官員說，出席這場峰會的企業領袖橫跨多項產業，包括石油業的埃克森美孚（ExxonMobil）、康菲石油（ConocoPhillips）和煉油大廠馬拉松石油（Marathon Petroleum）、潔淨能源公司Invenergy、銀行業領導業者如美國銀行（Bank of America）和摩根大通（JPMorgan）、製造業的陶氏化學（Dow Chemical）和美國鋼鐵（US Steel），以及糧食和農產品企業藍多湖（Land O'Lakes）與嘉吉（Cargill）。

這名官員又說，會中提出簡報的官員，還包括白宮國家經濟會議主席狄斯（Brian Deese）與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（譯者：張正芊）1110321

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