烏干達利用非法拘留中心打壓異己 人權團體籲停止

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（中央社烏干達首都康培拉22日綜合外電報導）國際人權組織人權觀察（Human Rights Watch）今天發布報告，呼籲烏干達政府停止利用非法秘密拘留中心，作為對付異議人士的武器。

報告中訪問了51人，包括34名曾遭非法拘留者，以及綁架事件目擊者。他們揭露2019年4月至2021年11月期間，警察、軍官和烏干達國內情報機構「內部安全組織」（ISO）實施的一連串不人道行動。

在烏干達2021年1月大選前後的2個月裡，鎮壓行動達到高峰，許多政府批評者、媒體工作者、律師、選舉監督人員、反對黨領袖、抗議人士遭到非法拘留，甚至「被迫失蹤」。

大選落幕後，自1986年開始掌權的穆塞維尼（Yoweri Museveni）連任總統，繼續鐵腕統治烏干達。

人權觀察說，在許多案例中，遭拘留者至今仍下落不明。

該組織呼籲烏干達政府：「立即全數關閉所謂的安全藏身處和其他未經授權的拘留中心。當局應立即釋放所有遭關押者，或立即將他們移送法院受審。」

受害者告訴人權觀察，他們被捆綁在被稱為「無人機」（drones）的貨車內，然後被帶到ISO監督的秘密拘留地點。

這些拘留所遍布各處，包括首都康培拉（Kampala）住宅區，以及維多利亞湖（Lake Victoria）的1座小島。據稱被拘留者在那裡遭受各種酷刑，包括拔指甲、熨斗燙傷，也有人遭到性侵。部分受害者被銬上手銬與鍊子，並被吊在天花板長達12小時，這種酷刑被稱為「藍波」（Rambo）。

也有人透露，他們被注射不明物質或受到電擊；有人則描述生殖器遭綁上磚塊。

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早在2020年2月，烏國國會眾議院人權委員會曾發布報告，紀錄警方與ISO相關拘留中心的不人道行動，並呼籲就此展開進一步調查。不過，人權觀察指出，至今烏國完全沒有進行相關調查。

屢獲殊榮的烏干達作家魯基拉巴夏亞（Kakwenza Rukirabashaija）上月逃往德國並尋求治療。據稱他因侮辱穆塞維尼和他的兒子，遭到非法拘留與酷刑虐待。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110322