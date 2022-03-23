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白宮新聞秘書訪歐前確診 拜登檢測呈陰性

2022/3/23 04:30
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（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）美國總統拜登明天將前往歐洲，與國際領袖商談俄羅斯入侵烏克蘭局勢。不過就在出發前夕，白宮新聞秘書莎琪今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢確診。莎琪昨天與拜登有過2次接觸，但拜登今天的檢測呈現陰性。

拜登（Joe Biden）預計23日出發前往比利時布魯塞爾，出席24日舉行的北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會、七大工業國集團（G7）與歐盟理事會（European Council）峰會，討論國際社會在支援烏國抗俄的作為。

拜登之後將轉往西方抗俄前線波蘭與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會談。

在出發前夕，莎琪（Jen Psaki）透過推特表示，今天上午篩檢結果呈現陽性，因此她將不會陪同拜登前往歐洲訪問。

莎琪表示，她和拜登昨天有過2次會議，但有保持社交距離，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的指南，拜登並未被視為密切接觸者。拜登今天的篩檢結果則呈現陰性。

這是莎琪第2度確診。（編輯：陳政一）1110323

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