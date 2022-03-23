俄羅斯入侵烏克蘭屆滿一個月 澤倫斯基將對瑞典國會視訊演說

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社斯德哥爾摩23日綜合外電報導）瑞典國會今天說，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）將在24日對瑞典國會演說。當天距俄羅斯開始入侵烏克蘭正好滿一個月。

瑞典國會表示，這場演講定於當地時間上午10時55分（格林威治時間9時55分）舉行，澤倫斯基先前曾多次透過視訊連線對其他國家的國會演說。

瑞典國會議長諾倫（Andreas Norlen）說：「我很榮幸，烏克蘭總統希望在一場激烈的戰爭期間向國會發表演說。」

俄羅斯軍隊2月24日開始入侵烏克蘭不到一週後，澤倫斯基在3月1日向歐洲議會議員發表談話。

從此以後，他已向美國、英國、加拿大及德國國會等發表演說。

澤倫斯基今天將向法國國民議會發表演說。明天他將對北約特別峰會發表談話。

瑞典已經交給烏克蘭5000具反戰車火箭筒，首度打破自1939年以來不向處於衝突狀態國家交送武器的原則。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110323