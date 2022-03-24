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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

蒲亭資深幕僚邱貝斯辭職 俄侵烏以來請職最高官員

2022/3/24 01:38
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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的國際特使邱貝斯（Anatoly Chubais）已經辭職，成為自俄國入侵烏克蘭以來請職的最高級官員。

在蘇聯瓦解後，邱貝斯曾任俄羅斯第一副總理，在前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）經濟改革中扮演要角，曾主導1990年代財政改革，被譽為俄國私有化之父，後來擔任蒲亭政府資深幕僚。

一名消息人士告訴俄羅斯塔斯社（TASS），邱貝斯已離開俄國，已辭去蒲亭特使一職。俄國媒體報導，邱貝斯現在與妻子住在土耳其。

路透社引述兩名消息人士指稱，邱貝斯之所以辭去蒲亭特使職務，是因為俄羅斯入侵烏克蘭，他已經離開俄國，沒有回來的意願。

法新社指出，邱貝斯是自由派，有時會批評蒲亭的行為。但與其他自由派不一樣，他先前仍選擇留在蒲亭政權裡服務。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄羅斯新聞社（RIA）：「邱貝斯是依自身意願離職。但無論他離開與否，這是他的個人事務。」（譯者：陳正健）1110324

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