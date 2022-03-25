俄國官媒高調報導 大型登陸艦隔天就被烏軍擊毀

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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯海軍登陸艦奧斯克號近日成為親俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的國際電視頻道「今日俄羅斯」長篇報導焦點之一，但奧斯克號卻於報導隔天在烏克蘭被炸毀。

「今日俄羅斯」（Russia Today）長篇報導的開頭是空拍機畫面，當記者講到奧斯克號（Orsk）時，鏡頭從空中俯拍奧斯克號。

當畫面顯示一輛裝甲運兵車被緩緩運下船時，記者說：「這是特別的景象，一支俄國海軍艦隊抵達這個烏克蘭部隊完全沒交戰就拋棄的港口，這裡所有設施都完好無損。」

之後，記者站在奧斯克號的甲板上，介紹包括兩門大型艦砲在內的部分武器裝備，並詳細介紹奧斯克號作為登陸艦的主要功能。

記者在報導中說：「這艘船艦的主要功用是運輸部隊及重裝備，它能容納20輛戰車，或40輛裝甲運兵車，以及數以百計的部隊。」

報導還說：「俄羅斯的行動要成功，最重要的是不間斷地供應和增援部隊。」

至於為何折損奧斯克號可能對俄國是重大損失，一名站在碼頭邊的俄國軍官說：「我們能到這裡，是具有里程碑意義的，這為黑海艦隊（Black Sea Fleet）利用烏克蘭現有基礎建設進行運補造就了全新的機會。」

對於奧斯克號爆炸一事，俄羅斯國防部並未有官方說法。奧斯克號在烏克蘭東南部城市伯德揚斯克（Berdyansk）的港口遭大火吞噬，此事在社群媒體上流傳。

在許多影片中，可以看見碼頭邊冒出熊熊大火，接著又有兩波爆炸，聲響迴盪了整座城市。

烏克蘭武裝部隊表示，是他們擊毀奧斯克號，但並未詳細說明他們是用何種武器攻擊。

一份軍方的聲明說：「烏克蘭武裝部隊攻擊停泊在伯德揚斯克的一艘大型登陸艦。結果，大型登陸艦發生大火，隨後彈藥被引爆，敵軍的損傷尚待釐清。」

「今日俄羅斯」是俄羅斯國營媒體，被認為是克里姆林宮的喉舌，從本月初起就一直受到國際制裁。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1110325