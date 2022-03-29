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烏克蘭重啟人道走廊 恢復平民撤離工作

2022/3/29 18:32
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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭當局昨天指稱俄羅斯可能「挑釁」，為此暫停飽經戰亂地區平民撤離工作，但烏克蘭當局今天表示，已重啟人道走廊及恢復平民撤離作業。

法新社報導，烏克蘭當局昨天表示，他們掌握的情資報告指出，侵略中的俄軍正計畫攻擊人道走廊路徑，隨後當局暫停平民撤離工作。

但烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）今天在通訊軟體Telegram發表影片聲明指出：「今天就3條人道走廊達成協議。」

韋列舒克表示，首條人道走廊將是利用私人汽車從飽受戰火摧殘的城市馬立波（Mariupol）前往札波羅熱（Zaporizhzhia），已抵達伯德揚斯克（Berdyansk）的馬立波居民也將加入。

第二條走廊將是從俄國占領的城鎮梅利托波爾（Melitopol）前往札波羅熱。第三條走廊則從安赫德（Energodar）到札波羅熱。安赫德附近的札波羅熱核電廠已遭俄軍攻占。

紅十字國際委員會（ICRC）今天呼籲，在重要物資耗盡之際，俄烏應達成明確協議，讓平民從馬立波等遭圍困的城市安全撤離。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1110329

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