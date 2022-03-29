與俄在土耳其談判 烏克蘭聚焦獲安全保證和停火

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（中央社烏克蘭利維夫29日綜合外電報導）烏克蘭與俄羅斯協商人員今天在土耳其伊斯坦堡談判，烏克蘭總統府顧問波多利雅科表示，目前討論的議題為安全保證，以及安排停火來解決人道困境。

波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在國家電視台上表示：「（俄烏雙方）現正針對一些重要議題進行密集磋商，其中最重要的是，為烏克蘭的國際安全保證達成協議，因為有協議我們將能結束戰爭，如烏克蘭所需要的。」

「第2項議題則是停火，以解決所有累積的人道問題。」

波多利雅科還說，雙方另一個癥結點是「戰爭升級」，其中包括「違反戰爭規則」。但他未多作說明。

俄羅斯首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）今天告訴俄國國家電視台，他希望俄烏兩國結束談判後的數小時內會有聲明。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則告訴記者，和談是否有希望，今明兩天就會明朗。

培斯科夫今天還駁斥俄國億萬富翁阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）被人下毒的消息，宣稱相關報導不實，是「資訊戰」的一環。

培斯科夫說，阿布拉莫維奇雖非在土耳其談判的俄方代表團正式成員，但他有現身。

「華爾街日報」28日引述知情人士披露，為俄烏和談奔走的阿布拉莫維奇及2名烏方和談代表疑遭下毒，包括雙眼發紅、經常流淚並感到疼痛，同時臉部和雙手脫皮。

但美國官員引述情資澄清，相關人員不適為「環境」因素所致，並非中毒。烏克蘭方面也稱「這裡面有很多猜測和陰謀論」，敦促人們不要相信「未經證實資訊」。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110329