與俄談判 烏克蘭盼安理會常任國和另5國安全擔保

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（中央社記者鍾佑貞安卡拉29日專電）烏克蘭、俄羅斯代表團今天在伊斯坦堡展開新一輪談判，聚焦納入聯合國安理會5個常任理事國與土耳其、德國、波蘭、加拿大、以色列為擔保國，保證烏克蘭未來的安全。

新一輪談判今天在伊斯坦堡多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）的土耳其總統工作辦公室舉行。談判首日商討約2小時結束。

烏方代表團成員烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）會後告訴媒體，雙方就新安全擔保體系磋商，烏克蘭希望由聯合國安全理事會5個常任理事國與土耳其、德國、波蘭、加拿大、以色列等作為烏克蘭未來安全的擔保國。

他說，「我們希望有一套可行的國際機制」、「安全保障協議將保持開放，若其他國家願加入，它們有權這麼做」。基輔已經與可能的擔保國進行商討，其中有些對此已有共識，正在等待它們正式同意。

烏克蘭代表團成員夏里伊（Oleksandr Chaliy）說：「這是透過外交手段恢復烏克蘭領土完整和安全的機會。」

他強調，對烏克蘭作出具法律約束力而且明確的保證是主要條件，其內容和形式應該類似北約憲章第5條。

北約憲章第5條規定，對北約任何成員國的任何武裝或軍事侵略，都等同於對其所有成員國的攻擊。這是北約最重要的共同防禦原則。

夏里伊指出：「如果烏克蘭遭受任何侵略、任何軍事攻擊或軍事行動，我們有權要求於3天內進行國際磋商，如果有關磋商未能於3天內獲致任何結果，擔保國必須對我們提供軍事援助、武器，甚至關閉空域。」

他強調，如果設法強化這些關鍵條款，烏克蘭才能夠以永久中立國形式，確立其成為事實上的不結盟和無核武器國家的地位。

截至發稿，烏克蘭駐土耳其大使館表示，目前尚未確定烏、俄代表團明天是否繼續談判。(編輯：韋樞)1110329