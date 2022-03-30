未能防堵中國介入太平洋 澳洲政府挨批

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（中央社記者丘德真雪梨30日專電）索羅門群島昨天表示「已準備好」與中國簽訂安全條約。由於外流至媒體的條約內容提到中國武裝部隊將可進入索國，而澳洲無法阻止索、中推動有關條約，澳洲政府因此遭在野黨批評未能防堵中國介入太平洋。

路透社24日報導，索羅門群島（Solomon Islands）除了已經和中國簽署一項警務協議之外，還有意與中國簽訂一份安全條約，允許中國武裝部隊部署於索國。消息傳出後，隨即引起澳洲及紐西蘭政府關注，擔憂索、中軍事合作將會衝擊區域安全。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）今天頭版報導，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）29日向索國國會發言時指出，「已準備好」與中國簽訂有關安全條約。他認為，澳、紐的擔憂是「荒謬」（nonsense）的；索國無意激起任何地緣政治紛爭。

回應索、中安全條約引起國際輿論爭議的問題，中國外交部發言人汪文斌28日說：「任何干擾破壞中國和太平洋島國互利合作的圖謀都不會得逞。」

澳洲在野工黨（Labor）外交事務發言人黃英賢（Penny Wong）昨天指出，索、中安全條約簽訂後，中國武裝部隊將會逼近至距離澳洲僅1500公里的位置，這是讓人嚴重擔憂的事情。

黃英賢批評澳洲總理莫里森（Scott Morrison）儘管對中國「嘴硬」（talks tough），卻任由「太平洋大家庭的成員與中國簽訂安全條約」；「莫里森需要解釋這是如何發生的，還有他計畫要怎麼辦」。

澳洲外交部部長潘恩（Marise Payne）昨天向澳洲參議院表示，對於索、中兩國關係趨向緊密的情況，澳洲政府是早就知道的。

蘇嘉瓦瑞昨天說明與中國簽訂安全條約的重要性時表示，基礎建設發展落後造成索國遭遇安全問題，並且影響到索國的國家安全。

雪梨晨驅報報導，這是蘇嘉瓦瑞首次明白地指出，中國在索國的基礎建設投資是與兩國安全條約有關；也意味著中國將可能被授權以武力保護中國在索國的投資。

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蘇嘉瓦瑞表示無意請求中國在索國建造軍事基地；但中國海軍艦艇可以停泊於索國。對此，雪梨晨驅報報導，有關安全條約預留了中國向索國提供軍事援助的空間。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）太平洋事務學者索拉（Mihai Sora）認為，有關安全條約並非單純經濟合作；它反映出索、中兩國的「安全合作關係迅速提升」，以及中國對太平洋地區所持有的清楚戰略意圖。（編輯：馮昭）1110330