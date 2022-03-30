俄國承諾縮減軍事行動 英國情報：俄軍損失慘重

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（中央社烏克蘭利維夫30日綜合外電報導）俄羅斯昨天承諾縮減在烏克蘭首都基輔和切爾尼戈夫周邊的軍事行動。英國軍事情報機構今天表示，俄國部分部隊在烏克蘭損失慘重，被迫回俄國和撤退到鄰國白俄羅斯。

俄烏衝突進入第5週，兩國於土耳其伊斯坦堡舉行停火談判時，俄國承諾縮減軍事行動，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）隨即提出質疑。

在烏克蘭軍隊堅定抵抗下，俄國這場入侵行動在大部分戰線面臨停滯，而烏克蘭軍隊已收復部分失土。

俄國國防部副部長佛明（Alexander Fomin）告訴記者：「為了增加互信，並為進一步談判創造必要條件，實現達成同意和簽署協議的最終目標，俄羅斯決定大幅度減少基輔和切爾尼戈夫（Chernihiv）方向的軍事活動。」

他沒有提到其他陷入激烈戰鬥的區域，包括東南部的馬立波（Mariupol）周邊、東北部的蘇米（Sumy）以及南部的刻松（Kherson）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）。

澤倫斯基昨天晚間說：「烏克蘭人並不天真。」

他說：「烏克蘭人已經從這34天的入侵，以及過去8年在頓巴斯（Donbass）的戰事學到教訓，那就是他們唯一可以信任的事就是具體結果。」

美國五角大廈昨天表示，俄國已經開始將非常小數量的部隊從基輔附近的據點移走，此舉較類似重新整備，而不是撤離或退出戰爭。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）在新聞簡報會上說：「我們所有人都應該注意，烏克蘭其他地區可能遭受重大攻勢。這不代表對基輔的威脅已經結束。」

英國國防部在情報更新報告中說，俄軍遭受重創以及部分部隊撤離已影響俄方的軍事行動。報告又說：「俄國很可能尋求將戰鬥力量從北部轉移到東部的頓巴斯和盧甘斯克（Luhansk）。」

烏克蘭武裝部隊參謀總部表示，俄國承諾縮減部分地區的軍事行動，「可能只是個別單位的調動，目的是誤導大眾」。

烏克蘭談判人員表示，根據他們的提案，基輔將同意不加入軍事聯盟，或成為外國部隊的駐軍基地，但要求取得類似北大西洋公約組織（NATO）憲章「第5條」（Article 5）中的安全保障。該條款是北約軍事聯盟中的集體防禦條款。

烏克蘭點名以色列和北約成員國加拿大、波蘭和土耳其是可以提供如此保證的國家。俄國、美國、英國、德國和義大利也可以參與。

這些提案將需要在烏克蘭經由公投通過。提案中也提及針對俄國2014年兼併的克里米亞地區（Crimea）的地位問題，實施一段15年的諮商期。

俄國首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）表示，烏克蘭的提案還包括俄國不能反對烏克蘭加入歐洲聯盟。俄國先前反對烏克蘭成為歐盟和北約的成員。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110330