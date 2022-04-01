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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭9/300

烏克蘭疑空襲俄國境內燃料設施 克宮：阻礙和談

2022/4/1 20:39
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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，據報烏克蘭空襲俄國西部一座燃料儲存設施，這件事將阻礙兩國未來的和談。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「當然，這件事不能被看成為持續和談創造舒適條件。」

鄰近烏克蘭邊界的俄國城市貝爾哥羅德（Belgorod）一座燃料儲存設施今天發生火災，貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，是兩架烏克蘭軍用直升機發動攻擊。

另外，紅十字國際委員會指出，他們希望今天帶領數千位平民撤離烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol），但需要就這些撤離居民被護送到何處達成具體協議。

紅十字國際委員會表示，他們有一支由3輛車子和9名工作人員組成的隊伍，從200多公里外的札波羅熱（Zaporizhzhia）前往被俄軍圍困的馬立波。

紅十字國際委員會還說，他們的車輛將帶領撤離車隊離開馬立波，但尚不確定這項行動能否繼續進行。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1110401

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