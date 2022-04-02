西恩潘籲富豪買12架美製戰機捐烏克蘭 協助停戰

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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）好萊塢影星西恩潘今天呼籲億萬富翁只需一人出資5億美元（約新台幣144億元），為烏克蘭採購2個中隊共12架F-15或F-16戰機，以及飛彈防禦系統，就可能讓烏克蘭戰爭終止。

英國「衛報」（The Guardian）報導，西恩潘（Sean Penn）懇求替烏克蘭購買戰機之前幾小時，烏克蘭空軍才請求提供美國製的戰機。

西恩潘在推特寫道：「根據公開資料，2個中隊的F-15或F-16（即12架比俄國米格或蘇愷性能更好的戰機），且烏克蘭飛行員只要快速訓練（3週時間）就能操作，需要花私人買家約3億美元。另加上2億美元的飛彈防禦系統，總共5億美元。」

他還說：「只要一名億萬富翁，就能夠終結這場在烏克蘭的戰爭。當然，還有一些附加費用，包括武器裝備和維護特殊跑道等，但似乎值得考慮。」

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雖然西恩潘可能不怎麼適合扮演武器中間人的角色，但他參與拍攝一部有關烏克蘭和其具領袖魅力的總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenksiy）紀錄片，已經好幾個月。

西恩潘曾以電影「神秘河流」（Mystic River）和「自由大道」（Milk）2度奪下奧斯卡影帝。俄烏戰爭爆發時，他正待在烏克蘭首都基輔。當天稍晚，澤倫斯基官方Instagram帳號限時動態張貼一段影片，可見西恩潘與這位神情疲倦的總統會面。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110402