烏俄戰事波及蘋果外銷 摩爾多瓦果農苦不堪言

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（中央社摩爾多瓦舊比利切尼5日綜合外電報導）摩爾多瓦一座倉庫堆滿一籃籃紅蘋果，但對於受到鄰國烏克蘭戰爭波及的業者來說，這樣的景象一點也沒有令人垂涎欲滴之感。

法新社報導，這場衝突幾乎終止了摩爾多瓦對俄羅斯的蘋果出口，而俄羅斯向來是摩爾多瓦果園作物的主要買主。

果農馬特科夫希（Valeriu Matcovschi）坦承：「我不知道我們該拿這些剩下的蘋果如何是好。」

他在北部舊比利切尼村（Bilicenii-Vechi）說，蘋果數量太多，沒辦法在國內市場販賣。

在正常情況下，載運蘋果的卡車通常每週會來馬特科夫希的果園5次，將他每年收獲的2000噸蘋果載往俄羅斯，如今他正忙著尋覓新客戶。

摩爾多瓦是歐洲最貧困的國家之一。這個前蘇聯加盟國夾在烏克蘭和羅馬尼亞之間，人口約260萬。

據路透社報導，摩爾多瓦在目前能源價格飆升之際收容超過10萬名烏克蘭難民，歐洲和國際捐助者今天同意提供摩爾多瓦6億5950萬歐元援助。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在柏林主持捐助會議後表示，德國會努力幫助摩爾多瓦在能源供應方面擺脫對俄羅斯的依賴。

貝爾伯克在會議結束時表示：「我們今天同意向摩爾多瓦提供價值6億5950萬歐元的貸款、預算支持和其他金融援助。」（譯者：李佩珊/核稿：林治平）1110406