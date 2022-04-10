澤倫斯基：阻俄侵烏攸關所有民主政體安全

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（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯藉其侵略行徑鎖定整個歐洲，阻止俄國侵略烏克蘭對於所有民主政體的安全至關重要。

美聯社報導，澤倫斯基在昨夜對烏克蘭人民的演說中說，俄國的侵略「意圖不僅限於烏克蘭」，「整個歐洲都是俄國的目標」。

他說：「這就是為何所有民主政體、歐洲所有勢力支持烏克蘭對和平的渴望，不僅僅是種道德義務。事實上，這是所有文明國家的防禦戰略。」

澤倫斯基發表演說之際，平民正持續逃離預期將遭猛攻的烏克蘭東部，消防人員則在俄軍撤退的一座北部城鎮尋找倖存者。

數名歐洲領袖致力展現與烏克蘭團結一致，澤倫斯基感謝英國和奧地利領導人9日造訪烏克蘭首都基輔（Kyiv）並承諾進一步伸援。

他也為一項全球募資活動感謝歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席和加拿大總理。這項活動為逃離家園的烏克蘭民眾募得超過100億歐元（新台幣約3144億元）。

澤倫斯基再度呼籲完全禁止進口俄羅斯石油與天然氣，形容油氣是俄國「自信和免受懲罰」的源頭。

他還說：「自由沒有時間等待。當暴政開始侵略維持歐洲和平的一切事物，必須立即採取行動。」

俄羅斯6個多星期前開始侵略烏克蘭後，目前已把軍隊撤離烏克蘭北部基輔周邊區域，並重新聚焦烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbas）。頓巴斯是個大多說俄語的工業地帶。

美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）8日蒐集到的衛星影像顯示，一支13公里長的軍方車隊穿越烏克蘭大布爾盧克鎮（Velykyi Burluk），向南進逼頓巴斯地區。

西方軍事分析家說，烏克蘭東部一塊弧形領土─從北端的第二大城哈爾科夫（Kharkiv）到南端的刻松（Kherson）─遭到俄方控制。但根據西方評估，烏軍反擊威脅到俄國對刻松的掌控，且烏克蘭部隊持續擊退俄軍在頓巴斯其他地方的攻勢。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110410