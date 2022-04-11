泰國輕症可居家隔離 診所遠距協助患者養病

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泰國確診COVID-19的輕症或無症狀患者可以選擇居家隔離，政府發起居家隔離計畫，由加入計畫的診所醫療人員透過社群軟體定期關心病患狀況。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年4月11日

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（中央社記者呂欣憓曼谷11日專電）泰國政府為了減輕醫療體系負擔，確診COVID-19的輕症或無症狀患者可以居家隔離，曼谷有上百間診所和藥局加入政府的計畫，透過電話和網路追蹤病況，讓民眾可安心在家養病。

泰國去年4月初爆發第3波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，持續到8月疫情漸趨嚴峻，醫療系統瀕臨崩潰。為了減輕醫療系統負擔，泰國政府在去年中開始允許輕症患者居家隔離，同時允許民眾自行購買快篩試劑在家中檢測。

曼谷是泰國人口最密集的都市，確診者數目龐大，泰國國家衛生安全辦公室（National Health Security Office）和曼谷市政府聯合發起居家隔離治療計畫，主要針對無症狀或輕症患者，由醫護人員定期通過視訊或電話溝通確認患者狀況，確保他們安全無憂地在家隔離並治療。

曼谷各地上百間醫院、診所和藥局加入這個居家隔離治療計畫，除了有專業醫療人員定期透過遠距方式詢問患者狀況，也準備食物包、快篩試劑和藥物配送給患者。隨著今年初開始Omicron變種病毒成為疫情的主要病毒株，輕症和無症狀患者越來越多，居家隔離治療計畫也更顯重要。

以今年3月份來看，僅曼谷就有超過10萬人居家隔離，5萬人在排隊等待醫療院所分送的醫療資源。

位於曼谷東邊的拉敏特拉健康診所（Ramintra Health Sahaclinic）就是其中一間加入計畫的診所。中央社記者到訪當天，小小的診所擠滿工作人員，醫護人員利用通訊軟體正在確認病患的狀況；另一邊的工作人員正在打包，堆成一疊又一疊的食物和藥品是稍晚要送給病患的醫療物資，食物多是泡麵或冷凍食物等可以保存較久的食材。

目前泰國民眾如果到診所或醫院進行快篩或核酸檢測確診，只要沒有慢性疾病且不是高危險族群，不需要住院而可以居家隔離。拉敏特拉健康診所負責人之一的塔內（Thanet Innongkum）接受中央社訪問時指出，病患加入診所的官方LINE帳號之後要上傳身分證以及篩檢結果，之後醫生就會打電話追蹤病情，護士也會隨時針對症狀溝通。

塔內指出，醫生早晚各打一次電話，護士則在其他時間定時溝通，並透過電腦和監視器監看病人狀況，LINE有專人24小時監看，病患若半夜病況惡化仍求助有門。

目前泰國建議居家隔離10天，期間如果病人症狀轉趨嚴重，診所會給予進一步的醫療建議或是轉介醫院；如果病人居家隔離痊癒，診所和醫院一樣可以發出病癒證明。

拉敏特拉健康診所在曼谷、宋卡府（Songkhla）和素叻他尼府（Surat Thani）都有設點，在曼谷有20名護士和15名值班醫生。護士May指出，在Delta變種病毒去年底達到高峰時，診所照顧的病人每天增加70個；Omicron變種病毒疫情在今年2月達到高峰，每天增加300到400個病人，每週就新增2000人居家隔離。

May指出，診所正在照顧中的病人約有1600人，累計至今診所照顧已將近萬人。（編輯：韋樞/馮昭）1110411

泰國採取與病毒共存政策，民眾到診所就可以進行COVID-19的PCR核酸檢測或是ATK快篩檢測。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年4月11日

泰國確診COVID-19的輕症或無症狀患者可以選擇居家隔離，政府發起居家隔離計畫，由加入計畫的診所替病患遞送隔離期間所需的醫療物資。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年4月11日