2022年如遇寒冬 日本東京等地恐缺電

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本政府經濟產業省今天預估，假設今年冬天碰到10年才出現一次的嚴寒氣候，2023年1月及2月東京電力公司轄內的備轉容量率將變為負數，恐陷電力不足狀態。

日本讀賣新聞報導，今年冬季電力可能短缺的主因，跟兩座火力發電廠在今年3月強震受損停機，搶修作業可能延遲有關。一旦今年冬天嚴寒的話，預估東京電力轄內地區2023年1月備轉容量率將降為負1.7%、2月為負1.5%。

電力公司要穩定供電，備轉容量率至少需要3%，低於3%就有發生大規模停電之虞。

關西電力公司與中部電力公司等其他6間電力公司處境相同，如果今年冬天特別冷的話，2023年1月及2月的備轉容量率都將低於3%，日本全國要確保穩定供電如履薄冰。

另外，各家電力公司今年夏天的備轉容量率預估都將高於3%，只不過東北電力、東京電力及中部電力在7月可能只剩3.1%，是2017年度以來最為嚴峻的一年。

經濟產業省與各電力公司接下來除了盡速恢復停機中的火力發電設施運轉外，也將採取要求老舊火力發電廠重啟發電等對策因應。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110412