烏克蘭再與俄羅斯換俘救出30人 2飛官獲釋

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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭副總理韋列舒克今天宣布，有30名烏克蘭戰俘已透過換俘獲得俄羅斯釋放。這是烏克蘭總統澤倫斯基下令與俄國換俘後的最新結果。

法新社報導，烏克蘭國防部今天稍早也宣布，3月遭到俄軍捕獲拘留的2名飛官已經獲釋。目前不清楚2人是否包括在韋列舒克（Iryna Vereshchuk）宣布的換俘人數中。

韋列舒克在社群媒體發布聲明表示：「有5名官員和17名軍人獲得換俘，另有一名女性在內共8位平民獲得釋放。總計有30位我國公民將在今天返家。」

她並指出，自從莫斯科2月底對烏克蘭發動侵略以來，雙方進行過4度換俘。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）本週稍早提議，將捕獲的親俄烏克蘭大亨梅維楚克（Viktor Medvedchuk）交給莫斯科，以換取被俄羅斯俘虜的烏克蘭人自由。梅維楚克在逃離軟禁後近日遭到基輔逮捕。

根據烏克蘭國防部聲明，2名飛官裴普李亞希科（Ivan Pepelyashko）與契舍（Oleksiy Chyzh）3月初在烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernigiv）地區的一座村莊被俘。

兩人其後被帶到不同地點，最後來到俄羅斯南部的庫斯克（Kursk）地區，和另外8名烏克蘭軍事人員關在一起。目前仍不清楚其餘8名戰俘的下落。

聲明引述契舍表示，他們在被俘期間遭到俄方惡意質問，要求醫療也遭到拒絕。他說：「我們被迫錄下政治宣傳影片。如果不從，他們便威脅停止替我們的戰友包紮傷口。」

聲明還說，兩名飛官戰俘返國後，已與烏克蘭國防部長布達諾夫（Kirill Budanov）會面。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110414