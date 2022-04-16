反選票騷擾 日本官方公開宣導影片

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（中央社東京16日綜合外電報導）面對女性參選人經常被男性選民以投票之名行「毛手毛腳」之實等被稱為「選票騷擾」的情況，日本政府內閣府首度製作類戲劇宣導影片，希望有助在政治領域推動男女共同參與。

日本時事通信社報導，「我會投票給妳，所以跟我說妳的電話號碼」，選民以投票要求回報提出各式各樣要求的「選票騷擾」，已對有志投入政界的女性及年輕人造成障礙。

內閣府為遏止這種歪風，首度製作類戲劇宣導影片，4月12日在網路影音平台公開。透過在地方議會進修及政治人物後援會等場合播放，希望有助在政治領域推動男女共同參與。

宣導影片長度約35分鐘，內容參考了日本各地方議員反映的1324件案例製作。

影片中一名首度參選的女性參選人為了想多拿一張選票，像是被男性選民抓住弱點般的又握手又擁抱。

面對男性選民主張「我是為了鼓勵她只是握手跟擁抱而已」，影片中用解說字卡指出「違反本人意願摸手碰背或擁抱的行為，有可能構成性騷擾」。

內閣府2020年度調查指出，42.3%的地方議員曾受到選民或議員的騷擾，特別是女性受害比率更高達57.6%，如何因應已成課題。

日本男女共同參與擔當大臣野田聖子說，希望選民與議員重新省思自身行為，讓男女共同參與政治能邁大步。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110416