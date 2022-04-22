德國總理蕭茲28日訪日 將與日相岸田文雄會談

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）德國總理蕭茲預定本月28日到日本進行為期2天的訪問，將與日本首相岸田文雄舉行會談。這是蕭茲就任後首度訪日。德國是今年七大工業國集團（G7）的輪值主席國。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一在今天下午的例行記者會上宣布，蕭茲（Olaf Scholz）將於28日、29日訪日。

有關蕭茲訪日的意義，松野表示，蕭茲是今年七大工業國集團的主席，日本期待藉由蕭茲的訪日，與共享基本價值、共同協商處理國際社會問題的重要夥伴德國深化關係。

有日媒報導，預料岸田與蕭茲會談時將針對G7有關烏克蘭局勢的加強合作、因應海洋行動擴大的中國等進行意見交換。

岸田本月21日才與來訪的紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在東京舉行會談。雙方會後宣布，將商議擴大防禦和安全合作等議題，包括情報分享在內；兩國同時也就區域挑戰提出警告，隱隱劍指中國。

日紐在聯合聲明中，重申針對多項議題的共同既定立場，包括兩國共同反對俄羅斯侵略烏克蘭，以及對區域威脅表示關切。（編輯：黃自強）1110422