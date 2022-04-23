俄軍在烏東攻勢幾無進展 慶復活節雙方有望休戰

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俄羅斯部隊在烏東頓巴斯地區加緊進攻，不過在烏軍猛烈反擊下，俄軍攻勢幾乎原地踏步。圖為烏克蘭盧甘斯克州一處民宅17日遭砲擊毀損。（圖取自facebook.com/mvs.gov.ua）

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（中央社基輔23日綜合外電報導）俄羅斯部隊在烏東頓巴斯地區加緊進攻，不過在烏軍猛烈反擊下，俄軍攻勢幾乎原地踏步；烏克蘭副總理表示，由於烏俄都要慶祝東正教復活節，本週末有望休戰。

● 烏克蘭猛烈反擊 俄軍在烏東攻勢減緩幾無進展

烏克蘭和英國官員23日表示，俄羅斯部隊正在烏東頓巴斯（Donbas）地區加緊進攻，意圖全面占領這片烏國工業心臟地帶；不過在烏軍猛烈反擊下，俄軍攻勢減緩，幾乎原地踏步。

烏克蘭武裝部隊參謀總部在晨間戰況更新時表示，俄羅斯持續進攻，意圖全面控制構成頓巴斯的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區，並尋求拿下兩地和克里米亞（Crimea）之間的陸上通道，包括將俄軍圍困的馬立波市（Mariupol）內殘存烏軍勢力清除。

烏軍參謀總部指出，烏軍過去24小時在上述兩個地區擊退俄軍8次攻擊，摧毀了9輛戰車、18輛裝甲車、13輛軍車、1輛油罐車和3個火砲系統。

● 慶復活節俄烏有望休戰 馬立波人道走廊或能重啟

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，當局23日中午將再度嘗試撤離受到重創、且已經大半落入俄軍掌控的馬立波地區平民。

由於未取得俄方同意，烏克蘭近日不得不多次取消馬立波撤離計畫。

韋列舒克22日傍晚誓言，會繼續嘗試把平民帶出馬立波。由於烏克蘭和俄羅斯都要慶祝東正教復活節（Orthodox Easter），本週末有望休戰。

● 涉布查屠殺俄軍遭攻擊 被烏軍摧毀多輛軍車

根據追蹤俄烏戰事發展的推特帳號Ukraine Weapons Tracker，參與布查大屠殺的俄羅斯第64摩托步兵旅傳出在烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）遭烏軍第93機械化步兵旅攻擊，摧毀多輛軍車。

Ukraine Weapons Tracker發文指出，烏克蘭第93機械化步兵旅在哈爾科夫州攻擊俄羅斯第64摩托步兵旅，摧毀至少一輛T-80BV坦克車和一輛軍用貨運卡車。俄軍棄置兩輛T-80BV坦克車、一輛BTR-82裝甲運兵車和兩輛補給車。

● 俄要奪烏南打通摩爾多瓦分離地區 摩國召俄大使關切

俄羅斯一名將領說俄軍下階段計畫是要完全控制烏克蘭南部，有助打通前往摩爾多瓦分離地區的通道。摩爾多瓦今天召見俄羅斯大使，對此「深表關切」。

摩爾多瓦外交部聲明說：「摩爾多瓦外交部認為這些說法毫無根據，並牴觸俄羅斯支持我國在國際公認邊界內的主權和領土完整的立場。」

俄羅斯官方新聞媒體稍早引述俄國中央軍區副指揮官米聶凱夫（Rustam Minnekayev）少將指出，完全控制烏克蘭南部有助打通前往聶斯特河沿岸地區（Transnistria）的通道。聶斯特河沿岸地區位於聶斯特河和摩爾多瓦-烏克蘭邊界之間的狹長地帶，當地受親俄分離主義分子控制，但大部分國家認為它是摩爾多瓦的一部分。

● 已知逾2千平民遇害 聯合國：俄國恐觸犯戰爭罪

聯合國22日表示，俄羅斯在烏克蘭的行為可能已經觸犯戰爭罪，並指出，有待調查的罪行包括草率處決平民以及破壞民用基礎設施等。

聯合國人權事務高級專員公署發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）表示：「俄國武裝軍隊濫行砲擊和轟炸人口稠密區，殺害平民，摧毀醫院、學校和其他民用基礎設施，這些行為恐怕已觸犯戰爭罪。」

聯合國代表團已接獲超過300起有關基輔、切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫（Kharkiv）和蘇米（Sumy）一帶平民遭到殺害的指控，這些地區直到3月初還在俄軍控制下。

根據聯合國代表團經過查證的紀錄，從2月24日俄羅斯入侵烏克蘭開始，截至4月20日午夜，共有2345名平民遇害，2919人受傷。聯合國並接獲75起俄軍犯下性暴行的指控，受害者包括孩童。

● 聯合國秘書長將訪俄烏 分別會蒲亭與澤倫斯基

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）下週將訪問莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，之後將前往烏克蘭與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談。

路透社報導，古特瑞斯的副發言人卡尼柯（Eri Kaneko）22日在紐約的記者會上說，古特瑞斯26日將前往莫斯科會晤蒲亭，並與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行會談和工作午餐。

卡尼柯的辦公室在聲明中說，古特瑞斯28日將在聯合國機構與澤倫斯基、烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）等人會面，討論加強人道救援行動。

● 莫斯科號沉沒黑海 俄羅斯首度承認「1人死亡」

俄羅斯國防部22日表示，黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）上週沉沒後，有1人死亡，27人下落不明；這是莫斯科當局首度承認有人在這場悲劇中罹難。

俄國入侵烏克蘭戰事持續近2個月，莫斯科號原本一直帶領俄羅斯海軍，在圍困烏國港口城市馬立波的行動上扮演核心角色。

美國國防部1名高階官員說，莫斯科號是被2枚烏克蘭飛彈擊中，隨後沉入黑海。

俄國國防部表示，有1名軍人罹難，另外27名官兵下落不明，剩下的396人都已疏散。（編輯：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1110423