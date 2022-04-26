聯合國預估 今年將有逾800萬烏克蘭難民逃亡

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（中央社日內瓦26日綜合外電報導）聯合國今天警告，今年可能會有逾800萬難民逃離烏克蘭，並表示聯合國已對受困戰火的烏克蘭人民提供加倍援助。

自俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭至今，已有將近530萬人逃離烏克蘭，引發了歐洲自二戰以來人數增加速度最快的難民危機。

聯合國難民署（UNHCR）表示，將需要18.5億美元援助逃往鄰國的烏克蘭難民。UNHCR原先估計今年最多有400萬人逃亡。

聯合國難民署發言人曼圖（Shabia Mantoo）表示，「誰也說不準何時會達到830萬這個數字」，並強調「情勢瞬息萬變」。

俄烏戰爭開打至今僅兩個月，但難民數量已經快要超越敘利亞內戰11年產生的680萬難民。

婦孺占逃亡人數的90%，因為根據烏克蘭法律，所有18歲至60歲的本國男性都可被軍隊徵召，因此不得離境。

根據聯合國難民署最新數據，逃離烏克蘭的每10人就有將近6人前往波蘭，目前逃到波蘭的烏克蘭難民人數已超過290萬人。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110426