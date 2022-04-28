自民黨青年局長5月率團訪台 向全世界宣傳台日友好

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日本自民黨青年局長小倉將信27日表示，5月初訪台期間也預定前往李前總統墳前獻花弔唁，因為李前總統是推動台日關係深化的偉大政治家，備受尊敬。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月28日

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本執政黨自由民主黨青年局長小倉將信預定5月初率團訪台，期間將晉見蔡英文總統等政要，並至前總統李登輝墳前弔唁。他表示，要藉由訪台對全世界宣傳台日友好。

小倉預計5月3日至7日之間率領青年局長代理鈴木憲和、國際部長鈴木隼人、國際部副部長山口晉及西野太亮等5名國會議員及日本青年會議所幹部一行共11人訪台。

繼小倉、山口昨天在自民黨總部接受中央社等台媒聯訪後，小倉、山口及西野今天在自民黨總部召開記者會時說明訪台的行程等。

小倉表示，此行將就烏克蘭局勢、防疫、全球性的景氣等議題進行意見交換。在台灣將會晤經濟、外交、安全保障問題等各領域的人士，可將台日友好關係向全世界發聲，這有助亞太地區的穩定，也會就實務性質的課題深入討論，意義重大。

他說，自民黨內的台灣政策研討專案小組（Project Team，簡稱台灣PT）座長（召集人）、參議員佐藤正久、跨黨派國會議員組成的日華議員懇談會會長古屋圭司都支持這次青年局組團訪台，古屋還託付遞交親筆函。

今年是台日斷交50週年，被問及是否會特別在做什麼時，小倉答說並沒特別意識到這一點。台日斷交50週年，也是中日建交50週年，日中關係對日本而言非常重要，同時台灣也是無可取代的友人，希望能好好提升台日關係，尤其是在今年。

小倉一行訪台期間，預定拜會總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、國民黨主席朱立倫等政要，並參訪台北、新竹、桃園市等地。拜訪政務委員唐鳳的行程還在協調。

小倉與山口昨天對中央社等台媒表示，此行也預定前往李前總統墳前（位於汐止五指山國軍公墓）獻花弔唁，因為李前總統是推動台日關係深化的偉大政治家，受到很多國會議員的尊敬。

此行也還預定參觀首相岸田文雄的曾祖父岸田幾太郎（1867-1908年）曾在基隆市經營的和服店舊址。

小倉說，岸田以前擔任自民黨青年局局長時，也大力促進台日交流。目前受到岸田倚重的內閣官房副長官木原誠二，外曾祖父下坂藤太郎（1868-1941年）曾任台灣銀行的副總裁。

被記者是否對台灣近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫感到不安的問題時，小倉表示，對台灣的防疫對策頗有信心，疫苗覆蓋率高、醫療體系都健全，而且現在已到了該考慮防疫與重啟社會經濟活動的階段，此行預定與台灣方面就此議題進行交換意見。

現年40歲的小倉2012年首度當選眾議員，至今當選過4次，去年10月接任自民黨青年局長。他畢業於東京大學法學系（法律系），取得英國牛津大學金融經濟學碩士，曾任職於日本銀行（央行）。這次訪台是他當上眾議員後第7次訪台，若加上從政前的訪台記錄，已逾10次。

現年38歲的山口晉是前眾議員山口泰明的次男，去年11月首度當選的眾議員。他畢業於一橋大學，曾留學新加坡，任職東京瓦斯公司時曾被派駐新加坡，曾擔任過眾議員山口泰明、菅義偉的秘書。

山口是台灣女婿，岳父是在日台僑團體「全日本台灣連合會」會長趙中正。他很期待能訪台，還可會晤親友。他笑說，在疫情發生前，他平均每年訪台約2次。

小倉說，自民黨的新科議員在國會會期期間通常是不能出國訪問，所以這次黨同意讓山口出訪，而且是訪台，是很值得紀念的事。

上一次自民黨青年局訪台是在2019年夏天，由當時的青年局局長佐佐木紀率團。（編輯：高照芬）1110428