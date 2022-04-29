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美國首例 科羅拉多州一人染H5N1禽流感

2022/4/29 20:32
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天說，美國已知的首起人類感染H5N1禽流感病例出現在科羅拉多州。

疾病管制暨預防中心發表聲明說，病患驗出了A型禽流感（H5）病毒陽性反應，此人曾參與撲殺料定罹患H5N1禽流感的家禽。

聲明中說：「這起病例不會改變對一般大眾（感染禽流感）的風險評估，疾病管制暨預防中心認為這種風險低。」

疾病管制暨預防中心說，這名病患唯一的症狀是有幾天感到疲勞，然後即康復；並說，病患遭到隔離，並服用抗病毒藥物奧司他韋（Oseltamivir）治療禽流感。

自從疾病管制暨預防中心2021年底開始監測接觸禽流感病毒者是否患病以來，已有29個州的養殖場禽類和庭院鳥類以及34個州的野鳥出現了H5N1病毒。

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聲明中說：「疾病管制暨預防中心已追蹤2500多名接觸過H5N1病禽者的健康狀況，這是目前發現的唯一病例。科羅拉多州其他參與撲殺病禽的人，則驗出H5N1病毒陰性反應；不過為了謹慎，這些人正重新接受檢測。」

疾病管制暨預防中心說，這是全球第二起與特定H5病毒相關的人類病例，H5病毒目前居主導地位。第一例是2021年12月在英國通報。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110429

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