烏克蘭數百軍民受困馬立波鋼鐵廠 傳20平民撤離

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（中央社基輔30日綜合外電報導）受困在烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠的人員，今天有至少20名平民撤離，其中包括幾名孩童。這可能是馬立波等待已久大規模撤離行動的開端。

法新社報導，當地士兵說他們與數百名平民仍藏身在亞速鋼鐵廠（Azovstal）內，情況惡劣；而稍早的撤離行動徒勞無功。

防守鋼鐵廠的烏克蘭亞速軍團（Azov Regiment）表示，20名平民已撤離，可能往西北方約225公里處的札波羅熱州市（Zaporizhzhia）。

俄羅斯塔斯社（Tass）也有類似報導，不過，報導中說撤離人數為25人。

聯合國已有撤離計畫，但今天撤離行動是否由聯合國主導，目前還不清楚。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天傍晚在一段錄影中表示，政府正盡其所能確保執行馬立波的撤離任務。

美國民營太空科技公司馬薩爾（Maxar）昨天拍攝到的最新衛星畫面，顯示出馬立波的災情，亞述鋼鐵廠幾乎全毀。

馬立波地區似暫停火，俄軍在烏克蘭各地攻擊卻有增無減，其中以烏東地區最激烈，最遠達烏克蘭西南部黑海港市敖德薩（Odessa）。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110501