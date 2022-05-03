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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭34/285

美官員：俄計劃5月在烏東兩區行假公投 真吞併

2022/5/3 12:44
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）一名美國高階官員今天表示，俄羅斯無法推翻基輔政府後，正計劃在5月中旬的某個時候舉行「假公投」，藉機「吞併」烏克蘭東部兩個地區。

法新社報導，美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使卡本特（Michael Carpenter）說：「根據最新報告，我們認為俄羅斯將試圖把『頓內茨克人民共和國』（Donetsk People's Republic）和『盧甘斯克人民共和國』（Lugansk People's Republic）併入俄羅斯。」

他告訴華府記者：「報告指稱，俄羅斯計劃在5月中旬的某個時間點舉辦公投。」

卡本特說，美國也認為俄羅斯正考慮在第3個地區刻松（Kherson）實施類似計畫。莫斯科近期加強控制刻松地區，並強制這個地區使用俄羅斯盧布。

卡本特表示：「我們認為這些報告非常可信。不幸的是，在揭露我們認為接下來可能會發生什麼事情方面，我們大多是對的，我們正試圖做點什麼。」

俄羅斯2014年兼併烏克蘭的克里米亞半島，但並未在有大量俄語族群的類似地區採取行動。大量俄語人口是俄羅斯一再援引的入侵原因。

卡本特說：「這種假公投或捏造的投票將不被視為合法，任何併吞更多烏克蘭領土的企圖，也不會被認為合法。」「但我們必須迫切採取行動。」（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110503

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