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大使遭攻擊俄要求道歉 波蘭大使館遭潑紅漆

2022/5/12 13:48
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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）俄羅斯駐波蘭大使日前遭遇「惡劣」攻擊，莫斯科當局要求華沙正式道歉之際，波蘭駐莫斯科大使館今天遭不明人士潑灑紅漆。

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭進入第3個月，俄羅斯駐波蘭大使9日準備獻花紀念勝利日（Victory Day）時，遭華沙的挺烏運動人士潑灑紅色液體。

今天，俄羅斯外交部就這起「惡劣」攻擊召見波蘭大使克拉耶夫斯基（Krzysztof Krajewski），要求波蘭領導階層「正式道歉」。

俄羅斯外交部發聲明說：「我們將看華沙對我方要求做出的反應再決定下一步。」

同一天，波蘭駐莫斯科大使館所在建築遭人潑灑紅漆。

波蘭外交部發言人賈西納（Lukasz Jasina）告訴波蘭新聞社（PAP）：「克拉耶夫斯基大使證實發生這類事件。」他又說，大使正在等待警察到來。

波蘭副外交部長普希達克茲（Marcin Przydacz）在華盛頓告訴記者，如果波蘭大使館確實遭潑紅漆，波蘭期望俄羅斯澄清說明並揪出撥漆者。

波蘭外交部長拉奧（Zbigniew Rau）9日說，朝俄羅斯大使潑灑紅色液體這種事不該發生。

自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍烏克蘭以來，波蘭已接納數以十萬計的烏克蘭難民。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110512

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