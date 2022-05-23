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烏克蘭安赫德發生不明爆炸 莫斯科指派市長受傷

2022/5/23 04:38
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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）烏克蘭一名官員和俄羅斯通訊社證實，在俄軍佔領下的烏國南部城市安赫德（Enerhodar），由莫斯科指派出任的當地市長今天在一場不明爆炸中受傷。

法新社報導，俄軍控制安赫德和附近的歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）電廠後，舍甫奇克（Andrey Shevchik）獲莫斯科任命為安赫德市長。

安赫德原有的市長奧羅夫（Dmytro Orlov）在Telegram上發文表示：「我們已確認，自稱『人民政府』首長的舍甫奇克和保鑣都在爆炸中受傷。」

奧羅夫說，他們因「不同程度的傷害」住院。除了他們外，爆炸並未造成其他人受傷，案件具體狀況仍待調查。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）援引緊急服務消息人士的說法報導，舍甫奇克目前人在加護病房。

針對爆炸原因，俄羅斯塔斯社（TASS）則稱，這起爆炸是由「簡易爆炸裝置」所引起。

安赫德擁有約5萬人口，建於1970年代，以為當地電廠提供服務。核電廠則位於第聶伯羅河（Dnipro river）旁、烏克蘭控制的札波羅熱市對岸。（譯者：施施）1110523

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