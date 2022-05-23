疫情每30小時釀百萬窮人 樂施會：向富人徵稅濟貧

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（中央社瑞士達沃斯23日綜合外電報導）國際扶貧組織樂施會（Oxfam）今天表示，在COVID-19大流行期間，全球每30小時就會造就一名新的億萬富翁，而如今可能會有100萬人以大致相同的速度陷入極端貧困。

樂施會說，現在是向富人徵稅以支持不幸者的時候了。世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）因疫情暫停兩年後，今天重返歐洲最高城市、瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos），罕見地在春季舉行高峰會。

法新社和路透社報導，樂施會估計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加上通貨膨脹率飆升，加劇生活成本危機，今年可能有2.63億人陷入極端貧困，相當於每33小時就有100萬人淪為赤貧。

相較之下，有573人在疫情大流行期間成為億萬富翁，相當於每30小時造就一名億萬富豪。

樂施會分析富比世（Forbes）資料後發現，這些億萬富翁的財富增加近3.8兆美元，達到12.7兆美元。隨著物價飆升，食品和能源領域的億萬富翁財富增長尤為顯著。

樂施會執行長布克（Gabriela Bucher）在聲明中說：「這些億萬富翁來到達沃斯，是為了慶祝他們財富的驚人增長。」

她說：「疫情加上當前食品和能源價格急劇上漲，簡單來說，這對他們而言是一筆財富。」

布克說：「與此同時，幾十年來在消除極端貧困方面取得的進展現在正在倒退，數以百萬計人為了生存，正面臨著令人難以置信的成本上升。」

世界銀行（World Bank）將極端貧困定義為每天生活費不到1.90美元。

樂施會建議各國政府對億萬富翁在疫情期間的意外之財徵收一次性「團結稅」，以援助面對物價飆漲的人群，並為疫後「公平和可持續的復甦」提供資金。

樂施會還說，現在是時候對各大企業的暴利徵收90%臨時超額利潤稅，來終結「危機暴利」。

樂施會補充說，對百萬富翁和億萬富翁分別徵收2%和5%的年度財富稅，每年可產生2.52兆美元收入。

這將足以使23億人擺脫貧困，為全球人口生產足夠疫苗，並為生活在較貧窮國家的人提供全民醫療保健。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110523