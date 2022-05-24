俄官員：全力達成在烏軍事目標 未設最後期限

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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的最高安全官員今天表示，為實現在烏克蘭的軍事目標，當局將不受任何「最後期限」限制。

俄羅斯聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）接受俄羅斯「辯論與事實」周報（Argumenty i Fakty）訪問時表示：「總統設定的所有目標都將實現，無一例外，因為真理，包括歷史真相，都站在我們這邊。我們並未設定（達成目標的）最後期限。」

他指出：「納粹主義必須100%徹底根除，否則不消數年就會以更加醜陋的形態死灰復燃。」他同時強調，俄羅斯在這場軍事衝突中的既定目標不變。

帕特魯舍夫批評，「美國為首的北大西洋公約組織（NATO）心中的理想狀態，似乎就是一場永無休止、一觸即發的衝突。」

另一方面，俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）說法報導，莫斯科正刻意放緩在烏克蘭的攻勢，以利當地平民撤離。

蕭依古強調：「我們正宣布停火並設立人道走廊，讓平民撤出包圍地區。當然，這會減緩我軍進攻速度，但我們是刻意這樣做，以避免平民傷亡。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則稱，當局目前還未收到義大利先前提出的「烏克蘭和平計畫」，莫斯科「希望義方透過外交管道提供給我們，我們才能了解其內容」。

據報導，義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）於上週提出這份計畫大綱，他已與聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）進行討論；相關計畫也已交給七大工業國集團（G7）高階官員。

迪馬尤20日透露，上述計畫涉及聯合國、歐洲聯盟（EU）、歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Cooperation in Europe）等國際組織，這些組織將擔任初期、地區性停火協議的協調人。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110524