美共和黨喬治亞州長初選 現任州長勝川普支持人選

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（中央社亞特蘭大24日綜合外電報導）美國喬治亞州現任州長坎普（Brian Kemp）今天擊敗前總統川普支持的挑戰者，贏得共和黨州長初選。這是川普在11月期中選舉前扮演造王者角色至今遭遇最大的挫敗。

喬治亞州選民仍在等州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）是否也能勝出，抵擋川普想拉他下台的企圖。

坎普拒絕翻轉川普2020年敗選結果惹惱川普，川普因此轉為支持前聯邦參議員帕度（David Perdue）。

艾迪生媒體研究機構（Edison Research）宣稱，坎普以73%票數擊敗帕度的23%。

帕度告訴支持者：「已經很明顯了，我剛打了電話給州長，向他道賀。」

今晚對川普而言並非全盤皆輸，因為他支持的前美式足球球星華克（Herschel Walker）輕鬆贏得共和黨提名，將角逐喬治亞州聯邦參議員，11月8日選舉對上民主黨籍現任聯邦參議員華諾克（Raphael Warnock）。

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現在的政治環境對共和黨人越來越有利，根據路透社／易普索（Reuters/Ipsos）今天完成的民調，拜登支持度跌至36%，是他上任以來新低，反映選民對通貨膨脹飆高的憂慮。

拉芬斯伯格對上的是川普支持的聯邦眾議員海斯（Jody Hice），兩人選戰相當激烈。根據艾迪生媒體研究機構，目前約1/3票數開票完成，拉芬斯伯格以51%得票率領先海斯的33%。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110525