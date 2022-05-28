援烏抗俄 立陶宛民眾集資為烏克蘭買軍用無人機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社維爾紐斯28日綜合外電報導）數百位立陶宛民眾正為烏克蘭集資購買一架先進的軍用無人機，以協助烏克蘭抵禦俄羅斯軍隊入侵，這展現出他們跟這個過去同在前蘇聯統治下的國家團結一致。

發起這項募資活動的立陶宛網路媒體Laisves TV表示，這項計畫所需經費是500萬歐元，僅僅3天就已經籌措到大約300萬歐元（約新台幣9400萬元），其中多數是小額捐款。

32歲的畢利凱特（Agne Belickaite）在25日募資活動展開時就捐了100歐元，她說：「在這場戰爭開打前，我們沒有人想到我們會買武器，但現在這是尋常的事了，我們必須做點事情讓這個世界變得更好。」

畢利凱特告訴路透社：「我捐款為烏克蘭買武器已經有一段時間，而且會一直這麼做，直到勝利為止。」她也透露，這麼做的動機之一是擔心俄國會攻擊立陶宛。

近年來在敘利亞和利比亞的衝突中，軍用無人機已證明能有效對抗俄國軍隊及其盟軍。策劃採購行動的立陶宛國防部告訴路透社，計畫在下週簽署契約意向書向土耳其購買無人機。

近年來烏克蘭向土耳其無人機製造商拜卡科技（Baykar Technology）採購超過20架拜拉克塔TB2（Bayraktar TB2）攻擊無人機，又在今年1月27日訂購16架，這批無人機已在3月初交貨。

烏克蘭駐立陶宛大使裴卓（Beshta Petro）向Laisves TV表示：「這是史上頭一遭有平民集資購買像是拜拉克塔無人機這種東西，這真是前所未見、難以置信。」（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110528