俄國停供天然氣 德國購氣成本一年多50億歐元

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（中央社柏林5日綜合外電報導）德國媒體引述業界人士報導，俄羅斯制裁德企Gazprom Germania及其子公司，可能使德國納稅人和天然氣用戶一年得多花50億歐元（約新台幣1574億元）來購買替代天然氣。

德國因俄國入侵烏克蘭，將原為俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）德國子公司的Gazprom Germania交由受託人─德國聯邦網路局（Bundesnetzagentur）管理，俄國隨後於上月決定停止供氣給Gazprom Germania。

此後德國聯邦網路局必須在市場上採購替代天然氣，才能履行跟各個市政公用設施和地方供應商的供氣合約。

「週日世界報」（Welt am Sonntag）報導，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）估計每天須額外採購1000萬立方公尺的天然氣，以當前價格計算，一年得花約35億歐元。

週日世界報指出，哈柏克1日下令裝填雷登（Rehden）天然氣儲存設施後，成本又進一步增加。

報導也提到，多出來的成本將轉嫁給能源供應商，最終會於10月起以天然氣稅的形式落到消費者身上。

週日世界報表示，經濟部拒絕評論新增成本，且經濟部內無人立即回覆要求置評的電郵。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110605