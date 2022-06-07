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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/280

數百名俄義務軍人送赴烏克蘭戰場 俄檢起訴軍官

2022/6/7 22:57
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（中央社倫敦7日綜合外電報導）俄羅斯軍事檢察官今天表示，在數百名義務役軍人被送至烏克蘭參戰後，已為此起訴約12名軍官。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一再否認俄國使用義務役軍人-即被國家徵召入伍的年輕男性-在烏克蘭作戰，並聲稱只有職業士兵及軍官參與這場軍事行動。但俄國國防部3月時承認，部分義務役被誤送往烏克蘭戰場。

俄羅斯軍事檢察官葉吉耶夫（Arthur Yegiev）今天告訴俄國國會上議院：「根據西部軍區（Western Military District）的監察...約有600名義務役士兵被帶去參與特別軍事行動，他們都已盡快返回。」

葉吉耶夫還說，允許這件事發生的軍官已經面臨紀律程序，包括可能被解僱。此外他未說明更多細節。

義務役參與對烏克蘭戰爭，在俄羅斯是極度敏感的議題。對於義務役在缺乏足夠訓練情況下被徵召作戰，一些代表俄國士兵母親的協會已經提出關切。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1110607

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