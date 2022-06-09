與中國別苗頭 拜登辦美洲峰會攏絡拉美

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（中央社記者江今葉華盛頓8日專電）美國總統拜登預計在美洲峰會宣布美洲經濟繁榮夥伴關係，與美洲國家在糧食、衛生、氣候、經濟成長與移民等領域合作。當中國擴大在中南美洲影響力之際，拜登政府此舉與中國別苗頭意味濃厚。

伴隨拜登（Joe Biden）前往洛杉磯參加美洲峰會的白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在空軍一號向媒體簡報時表示，正值美國與區域許多合作夥伴尋求為西半球願景之際，美國在1994年主辦第一屆美洲峰會（Summit of the Americas）、睽違28年後，第2次主辦美洲峰會。

蘇利文指出，這次峰會的主要目的在因應區域面臨的挑戰，與會各國也將在糧食、衛生、氣候、經濟成長與移民5大領域做出具有實質性成果，並將啟動經濟繁榮夥伴關係。

他預告拜登將宣布提供3億美元糧食安全融資，並建立更具韌性的糧食系統，以抵禦未來衝擊；氣候方面將由美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）領導加勒比海氣候夥伴關係，協助加勒比海國家獲得低碳能源並確保氣候適應與復原力。

至於衛生方面，美國將在5年內協助培訓50萬名美洲公衛工作者，以應對衛生挑戰；美國也將與部分與會國領袖發布宣言，處理移民問題。

美洲峰會是前美國總統柯林頓（Bill Clinton）任內發起，目的在推動美洲國家往來。但近年來，隨著中南美洲國家左派崛起，與美國交惡，加上中國有計劃擴大與中南美洲國家往來，推動一帶一路倡議，讓拉美國家與美國關係漸行漸遠。

面對中國全球擴張野心，拜登除了積極重返印太地區外，也將目光轉向美國後院，希望透過美洲峰會升溫與拉美國家關係。

但峰會開始前，即因為美國未邀請古巴、委內瑞拉和瓜地馬拉3國領袖與會，引來墨西哥抵制，讓峰會尚未召開即蒙上陰影。對此，蘇利文強調，每個國家都有代表與會，但每個領袖都有各自因素選擇不前往洛杉磯。（編輯：韋樞）1110609