拜登稱民主為美洲核心要素 擬建新經濟夥伴關係

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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國總統拜登為美洲高峰會揭開序幕，邀集美洲領袖齊聚洛杉磯，敦促美洲領袖向人民證明民主制度的好處，並提議與拉美國家建立新的美國經濟夥伴關係，以抗衡中國的影響力。

法新社報導，拜登說：「當全球各地的民主政體遭受攻擊時，我們應該再度團結起來，重申我們的堅定信念，表明民主不只是決定性特徵，更是美洲未來發展的核心要素。」

拜登說：「在這場峰會上，我們有機會共商一些大膽的構想、富有野心的行動，以向我們的人民證明民主不可思議的力量。」

拜登承認美洲國家間存有歧見。由於美國以非民主國家為由，拒絕邀請古巴、尼加拉瓜與委內瑞拉領袖參加美洲高峰會（Summit of the Americas），墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）等數名領袖拒絕出席以表抗議，因此參加會議的國家元首與政府領袖人數減至21人。

拜登說：「我們的區域廣大且多元，無法在每件事務上達成共識。」

但他說，身為民主國家，各國可以透過「互相尊重與對話」消弭歧見。

路透社報導，拜登總統今天宣布，擬議與拉丁美洲建立新的美國經濟夥伴關係，以抗衡中國日益增加的影響力。

儘管外界仍存有疑慮，擔憂華府有時仍試圖支配較貧窮的南半球鄰國，但在洛杉磯舉辦美洲高峰會時，拜登試圖向齊聚一堂的領袖保證，他的政府會遵守對這塊區域的承諾。

拜登在盛大的開幕儀式上說：「我們必須挹注金錢投資，以確保我們的貿易能持續發展，並負責創造更具韌性、更安全且更能長期維持的供應鏈。」

拜登試圖向拉美國家呈現有別於中國的選項，要求增加美國經濟往來，包括擴大投資並以現有貿易協議為基礎促進發展。

然而，高階政府官員說，他的「美洲經濟繁榮夥伴關係」（Americas Partnership for Economic Prosperity）計畫似乎仍在構建中，尚未提供關稅減免，最初將著重於已與美國簽署貿易協議的「理念相近夥伴」上。這位官員又說，談判預計將在今年初秋展開。

數據顯示，自拜登於2021年1月就任以來，中國在拉美大多數地區已拉大與美國在貿易上的差距。

根據路透社對2015年到2021年聯合國貿易數據的獨家分析，在美國最大貿易夥伴墨西哥外，中國在拉丁美洲的貿易量已超越美國，且去年優勢擴大。

拜登政府官員說：「對抗中國深入此區的最佳辦法，就是確保我們推動積極發展此區經濟的願景。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110609