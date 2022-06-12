俄飛彈轟炸烏西城市克奧提科夫 22人受傷

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（中央社基輔/莫斯科12日綜合外電報導）烏克蘭特諾皮爾州（Ternopil）州長楚西今天在線上記者會表示，烏西城市克奧提科夫（Chortkiv）遭到飛彈襲擊，一處軍事設施部分被毀，22人受傷。

楚西（Volodymyr Trush）說，格林威治時間11日18時46分，4枚飛彈襲擊特諾皮爾以南75公里的克奧提科夫。

他說：「所有飛彈都來自黑海。一處軍事設施和幾個民用設施有部分被毀。沒有人員喪生，但我們有22人受傷就醫。」他還說，傷者包括一名12歲的兒童。

他說，4棟公寓建築遭到毀損。

國際傳真社（Interfax）則報導，俄羅斯國防部表示，俄國軍隊發射「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，摧毀烏克蘭特諾皮爾州一座存放美國和歐洲武器的大型倉庫。

國際傳真社報導，俄羅斯軍隊還在烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）和哈爾科夫（Kharkiv）附近擊落3架烏克蘭蘇愷25型（Su-25）戰機。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110612