北韓挑釁時偕妻看電影 尹錫悅稱已採取措施盼平息外界批評

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）北韓12日發射火箭炮，但南韓軍方直至10多個小時後才發布消息，南韓總統尹錫悅也因與夫人金建希前往電影院挨批，他今天對此表示，政府已採取必要應對措施，不必過於擔心。

據南韓合同參謀本部消息，北韓在12日上午8時7分至11時3分左右，向西部海域發射5枚推測為火箭炮的飛行物體，分析結果為口徑300mm以下、不具引導功能的傳統火箭炮。

不過，南韓軍方遲至當天晚上9時23分才公開這項消息，引發外界質疑，當天下午尹錫悅與夫人金建希前往電影院觀看日前剛在坎城影展獲獎電影「嬰兒轉運站」，遭到外界批評。

對此，尹錫悅今天上午向媒體表示，政府已依北韓挑釁程度採取相應措施，說明發射火箭炮的嚴重程度不及彈道飛彈，政府因此採取相應措施。總統辦公室也說明，12日上午已由國家安保室第一次長金泰孝主持安全狀況檢查會議，聽取相關報告。

合同參謀本部則指出，發射火箭炮並未違反聯合國安理會禁止北韓發射彈道飛彈的決議，因此沒有特別公開消息，是因持續接到媒體詢問才公開。

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北韓這次發射火箭炮嚴重性雖不如彈道飛彈試射，但因北韓領導人金正恩日前才發表「正面較量」言論，格外受到南韓媒體關注，北韓大學院大學教授梁茂進分析，發射火箭炮可能是為改良各種飛彈的部分試驗，也有可能是為在實際執行第7次核試驗之前維持緊張情勢，確認南韓及美方因應狀態等。

現正為韓美外長會談訪美的外交部長朴振也再度被問及北韓第7次核試驗可能性，他回覆「目前看來只剩下政治性決定」，意指北韓已做好所有相關準備，只待金正恩下令執行。（編輯：高照芬）1110613